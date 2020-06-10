الأحمدي ينتظر قراراً من اتحاد جدة بشأن مستقبله

كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب اتحاد جدة، أنه ما زال ينتظر قرارا من النادي بخصوص تمديد تعاقده أو انتقاله إلى فريق آخر، خاصة وأن عقده مع الاتحاد ينتهي في الأول من يوليو المقبل.

وقال الأحمدي "35 عاما" في تصريحات نقلتها " أ دي إن إل" الهولندية يوم الأربعاء: أريد أن أنتظر ما سيأتي وجميع الخيارات مفتوحة بالنسبة لي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب السابق لي فينورد الهولندي عاد إلى مدينة إنشيده الهولندية، التي يقطن فيها منذ فترة طويلة، وأنه لم يتخذ قرارا بشأن الموسم المقبل، ومن الممكن أن يرجع مجددا إلى الدوري الهولندي إذا لم تكن هناك عروض خارجية.

وأضاف التقرير: قد يعود الأحمدي إلى الاتحاد من أجل إنهاء منافسات الموسم الحالي، وفي الأسابيع القادمة ستضح الصورة إذا ما كانت المنافسات ستستأنف أو تلغى.

وانتقل الأحمدي إلى الاتحاد في صيف 2018 قادما من فينورد الهولندي، وشارك مع الفريق في 49 مباراة.