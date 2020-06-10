ترشيح ريما بنت بندر لعضوية "الأولمبية الدولية"

رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، يوم الأربعاء، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وعقد المكتب التنفيذي الأربعاء اجتماعه عن بعد والذي تم من خلاله ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، على أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة في السابع عشر من الشهر المقبل.

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، وسبق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحولها إلى وزارة، ورأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.