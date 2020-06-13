الاتفاق يعلن عودة التدريبات الجماعية في 21 يونيو

يبدأ نادي الاتفاق تدريباته الجماعية يوم 21 يونيو الجاري على ملعب عبد الله الدبل بالدمام استعدادا لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي توقف بسبب فيروس كورونا.

وجاء القرار في الاجتماع الذي عقده الجهازان الإداري والفني يوم السبت عن بعد حيث تم خلاله وضع الخطوط العريضة لإعداد الفريق لمرحلة الحسم المقبلة لمنافسات الدوري، مع توزيع البرامج والمهام خلال الأسبوع الجاري.

من جهة ثانية يواصل الجهاز الطبي للفريق تواصله مع لاعبي الفريق المصابين حامد الغامدي وماجد النجراني حيث شهد برنامجهما التأهيلي تقدما ملحوظا قبل بداية مرحلة التدريب الميدانية.