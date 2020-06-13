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البياوي يعتذر عن إكمال الموسم مع العدالة

المصدر: العربية.نت
في مباراة سابقة مع العدالة
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أعلن نادي العدالة يوم السبت رحيل مدربه التونسي ناصيف البياوي الذي اعتذر عن إكمال الموسم مع الفريق لضيق وقت التحضير حتى استئناف المسابقة.

وأصدر العدالة بيانا وضح فيه أن البياوي قدم اعتذاره عن قيادة الفريق للإدارة رغم محاولات الأخيرة ثنيه عن القرار المفاجئ، معللا سبب رحيله بأن فترة إعداد الفريق غير كافية خاصة وأن الجولات المتبقية جميعها ستلعب في شهر واحد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استئناف المتبقي من الموسم الحالي في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تبدأ الأندية العودة للتدريبات الجماعية أواخر يونيو الجاري.

كلمات دالّة

#العدالة, #كورونا, #الدوري السعودي

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