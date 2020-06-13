المسحل يكشف موعد انتهاء الدوري ويؤكد استكمال كأس الملك

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عند استئنافه في أغسطس المقبل، مضيفاً بأن بطولة كأس الملك ستُستأنف كذلك.

وفي لقاء مع نشرة الرياضة على "العربية" كشف المسحل عن مواعيد عودة المنافسات كما أكد أن الاتحاد يعمل على إعادة الاعبين الأجانب والمدربين "نعمل حالياً على إعادة اللاعبين والمدربين الأجانب للسعودية، ونعمل كذلك على جلب الحكام الأجانب، لدينا كل الوقت لإتمام تلك الإجراءات".

وأضاف المسحل بأن الاتحاد السعودي ملتزم بتعليمات نظيره الدولي "فيفا" بشأن تمديد التعاقدات، خاصة وأن عددا كبيرا من لاعبي أندية الدوري تنتهي عقودهم قبل موعد الاستئناف في أغسطس.

وزاد المسحل بأن الموسم الحالي من الدوري سيستأنف في أغسطس على أن ينتهي في سبتمبر المقبل، وبدء التحضيرات للموسم المقبل ليبدأ في أكتوبر.