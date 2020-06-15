معسكر إعدادي للهلال في الطائف

أعلن نادي الهلال، يوم الاثنين، عن إقامة معسكر إعدادي للفريق الأول لكرة القدم في الطائف خلال شهر يوليو المقبل، استعدادا لاستئناف المنافسات.

وقال متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في حسابه الرسمي على "تويتر": يبدأ أعضاء الفريق الأول فحوصاتهم الطبية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وأعلن عن تواصل إجراءات عودة أعضاء الفريق المتواجدين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما حدد الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوتشيسكو نهاية يونيو الجاري موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق بعد اكتمال عودة اللاعبين إلى الرياض.

وتعاقدت إدارة الهلال مع شركة لإجراء التعقيم الدوري بمقر النادي وتنفيذ كافة النواحي الطبية والاحترازية استعدادا لعودة التدريبات.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعدما توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.