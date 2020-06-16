رئيس أهلي جدة ينفي أخبار رحيله

المصدر: الرياض - د ب أ

نفى عبد الإله مؤمنة، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أن يكون قريبا من الرحيل عن رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: جماهيرنا الغالية ثقوا تماماً أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، هو تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جداً للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم.

وأضاف: في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح. وليس في أجندتنا مطلقاً التراجع أو الابتعاد.

وتسلم مؤمنة ومجلس إدارته زمام الأمور في النادي الأهلي في يناير الماضي، خلفاً لأحمد الصائغ الرئيس السابق.