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رئيس أهلي جدة ينفي أخبار رحيله

المصدر: الرياض - د ب أ
عبدالإله مؤمنة
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نفى عبد الإله مؤمنة، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أن يكون قريبا من الرحيل عن رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: جماهيرنا الغالية ثقوا تماماً أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، هو تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جداً للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم.

وأضاف: في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح. وليس في أجندتنا مطلقاً التراجع أو الابتعاد.

وتسلم مؤمنة ومجلس إدارته زمام الأمور في النادي الأهلي في يناير الماضي، خلفاً لأحمد الصائغ الرئيس السابق.

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