منع المصافحة وتبادل القمصان في الدوري السعودي

أعلنت وزارة الرياضة، يوم الثلاثاء، عن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي، والذي تضمن إجراءات عودة التدريبات والمباريات، والتي تمثلت في منع المصافحة والعناق بين اللاعبين، بالإضافة إلى منع تبادل القمصان.

وتضمن بروتوكول المباريات تخصيص مدخل لكل فريق وتنظيم الدخول بشكل متباعد، مع منع التزاحم في ممرات الملعب وغرفة الملابس، بالإضافة إلى تقليل عدد الأعضاء غير المهمين بجانب المصورين، وتخصيص مساحة لا تقل عن مترين لكل مصور، وإلزام حكام تقنية الفار بلبس الكمامة طوال زمن اللقاء.

وقررت الوزارة تخصيص عمال نظافة لتطهير الأماكن التي كثر فيها التلامس مثل قوائم المرمى، وإلزام جامعي الكرات بلبس الكمامات وتطهير الأيدي، ومنع المصافحة والعناق قبل المباراة وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف وعند انتهاء المباراة، مع منع تبادل القمصان بين اللاعبين، والتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالاجتماعات والمؤتمرات الصحافية.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق استئناف الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعدما توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، على أن يسمح للأندية بالعودة إلى التدريبات في 21 يونيو الجاري.