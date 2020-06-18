الدوري السعودي ينتهي في 9 سبتمبر.. والنسخة الجديدة تنطلق منتصف أكتوبر

حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي يوم الرابع من أغسطس المقبل موعداً لاسئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتم إنهاء المسابقة في التاسع من سبتمبر، وانطلاق الموسم الجديد 2020-2021 منتصف أكتوبر القادم.

وتوقفت المنافسات الرياضية في السعودية منتصف مارس الماضي وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل أن تعلن وزارة الرياضة السعودية الأسبوع الماضي عودة النشاط الرياضي ابتداءً من 21 من الشهر الجاري.

وقالت الرابطة في بيان لها نشرته يوم الخميس إن مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان ستستأنف في الرابع من أغسطس على أن تنتهي في التاسع من شهر سبتمبر 2020، بينما ينطلق الموسم الرياضي الجديد يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل.

وفيما يخص دوري الدرجة الأولى، فإنه سينطلق في الرابع من أغسطس كذلك، ويختتم في العشرين من سبتمبر، على أن تعود عجلته إلى الدوران بعد موعد الختام بشهر.

ويتصدر الهلال مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة متقدماً على غريمه النصر بست نقاط، مع بقاء 8 جولات على النهاية، علماً بأنهما سيلتقيان مباشرة بعد استئناف البطولة.

وجمع العين 56 نقطة جعلته في المركز الأول في دوري الدرجة الأولى وخلفه الباطن بفارق 3 نقاط والبكيرية بـ50 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يملكه أحد، قبل 10 جولات من الختام.