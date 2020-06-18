قرعة كأس آسيا للناشئين تضع السعودية في المجموعة الرابعة

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، منتخب السعودية في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان والصين وإندونيسيا.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتواجد منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كوريا الشمالية وإيران وقطر، في المقابل ضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من غرب آسيا، حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب، في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.