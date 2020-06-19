عبدالعزيز الفيصل: حان وقت استضافة الأحداث الكبرى

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أهمية الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وصناعة مجتمع حيوي، وهو ما انعكس في إنجازات القطاع الرياضي بالسعودية في السنوات القليلة الماضية.

وخلال مشاركة وزير الرياضة في الندوة التي نظمها فرع جمعية خريجي كلية لندن للأعمال في الرياض "عن بُعد" يوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 170 طالبًا وطالبة، ناقش خلال الندوة الكثير من الموضوعات المتعلقة بقطاع الرياضة وفرص الاستثمار، والعائد من استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في السعودية.

وأشار الفيصل إلى دور القطاع الرياضي الكبير: نؤمن جميعاً أن وطننا يحمل فكراً نيراً ويصنع مستقبلاً زاهراً برؤية طموحة وندرك أهمية تحقيق أهداف ومرتكزات هذه الرؤية في صناعة رياضة متنوعة وشاملة بكل ما فيها من تشويق وجذب وإثارة وفتح نوافذ للاستثمار الرياضي وزيادة الفرص المرتبطة بهذا التوجه، إلى جانب زيادة عدد ممارسي الرياضة التي تعد إحدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة الرياضة إلى جانب صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين في جميع الألعاب.

وأضاف: بدأنا في إنشاء أكاديميات للأطفال في جميع مدن السعودية؛ لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتكوين أساس قوي ينطلقون من خلاله، ومن ثم تبدأ عملية استكشاف قدراتهم.

وتطرق الفيصل إلى الحديث عن استضافة السعودية للفعاليات والبطولات العالمية، مؤكداً أن وزارة الرياضة تهدف إلى تغيير مفهوم الرياضة إلى صناعة قائمة بذاتها، وهو ما جعل السعودية تستثمر في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، لما لها من تأثير طويل المدى على الصورة الذهنية للرياضة.

وقال وزير الرياضة: وجدنا ومن خلال الأحداث التي استضافتها السعودية أن لدى المجتمع السعودي والرياضي شغفًا برياضات مثل التنس والغولف والملاكمة، وهو ما سيدفعنا إلى استضافة المزيد من الفعاليات لتوسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الرياضات، وهو ما سيؤدي إلى تحفيز المشاركة فيها بصورة احترافية.

وأشار إلى أن السعودية نجحت من خلال استضافتها الأحداث الرياضية البارزة في جذب آلاف المواطنين والمقيمين والسياح، وأن الوقت قد حان لتستضيف السعودية الفعاليات الرياضية إلى جانب المنافسة عليها، إذ إنه من المستغرب أن تفوز في بطولة وألا تسعى لاستضافتها، خصوصاً أن المملكة لديها القدرات والإمكانات اللازمة لضمان نجاح أي محفل وفعالية، مؤكداً أن استضافة البطولات الآسيوية ستعزز مكانة السعودية على الصعيد القاري.

وأضاف: لاحظنا زيادة في مشاركة النساء في الرياضة بنسبة 149% تقريبًا منذ عام 2015 حتى اليوم، كما تعدّ مشاركة 22 منتخبًا وطنيًّا للسيدات في بطولات إقليمية رسمية لرياضات مختلفة في السنوات الأخيرة دليلًا على التقدم الكبير، إضافة إلى دوري كرة القدم للسيدات.

وتابع وزير الرياضة بقوله: القطاع الخاص يعد أحد أهم الروافد الأساسية لتطور الرياضة داخل المملكة وفي أي مكان حول العالم، والمجال مفتوح بشكل دائم للقطاع الخاص ليلعب دوره في تنمية المشاركة المجتمعية في الرياضة، وزيادة عدد الأندية داخل المملكة، ودور وزارة الرياضة يتمثل في توفير العملية التنظيمية حتى أصبحت لدينا الأدوات التي تُمكِّننا من تقديم ذلك للقطاع الخاص وللجمهور، وهو ما سيضيف إلى تطور الرياضة وتنميتها داخل السعودية.