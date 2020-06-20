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أندية "المحترفين" تستعد للعودة إلى التدريبات بتعقيم المرافق وإجراء "المسحة"

المصدر: العربية.نت
من إجراءات نادي الحزم
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أعلنت غالبية أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين استعدادها للعودة إلى التدريبات بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية في مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن وزارة الرياضة الأسبوع قبل الماضي عودة التدريبات الجماعية للأندية في 21 يونيو الجاري كما سمحت للاتحادات الرياضية إعلان مواعيد عودة المسابقات.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف موسم 2019-2020 في الرابع من أغسطس المقبل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بالإرشادات الصحية والوقائية التي نشرتها وزارة الرياضة.

وأعلنت غالبية الأندية بدء الإجراءات الوقائية في المرافق كإجراء المسحات والتعقيم وتجهيز الملاعب التدريبية، استعداداً لعودة التدريبات في الشهر الحالي.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي, #وزارة الرياضة, #الدوري السعودي

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