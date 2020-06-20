اتحاد جدة يعين حامد البلوي مديراً تنفيذياً لفريق كرة القدم

عينت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم السبت، حامد البلوي مديرا تنفيذيا لفريق كرة القدم، استكمالا للتغييرات الإدارية التي تجريها إدارة النادي الغربي.

وكان اتحاد جدة أعلن إقالة حمد الصنيع من منصب الرئيس التنفيذي للنادي يوم الجمعة وعين إبراهيم بخيت بدلا له. وسبق لحامد البلوي العمل كمدير للفريق الأول في فترة سابقة، وديرا تنفيذيا في فترة أخرى.

ويعاني اتحاد جدة في المواسم الحالية من تذبذب مستوى الفريق بعد فشله في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم الحالي وحلوله عاشرا في ترتيب الدوري الماضي، كما يقع في المركز الثالث عشر في الترتيب الحالي للدوري.