إقالة الصنيع.. وتعيين إبراهيم بخيت رئيساً تنفيذياً لاتحاد جدة

أقالت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الجمعة، حمد الصنيع من منصبه كرئيس تنفيذي وعينت إبراهيم بخيت بدلا منه.

وأقيل حمد الصنيع من المنصب بعد 290 يوما من تعيينه رئيسا تنفيذيا للنادي مع مطلع الموسم الحالي، كما سبق له أن كان لاعبا في الفريق قبل أن يصبح مديرا لفريق كرة القدم ورئيسا مكلفا ونائبا للؤي ناظر في موسم سابق.

ويعاني اتحاد جدة في المواسم الماضية من انعدام استقرار إداري وفني في الفريق تسبب في تذبذب مستوى النادي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسمين متتاليين، إذ أنهى الموسم الماضي وهو في الترتيب العاشر ويحتل في الموسم الحالي المركز الثالث عشر.