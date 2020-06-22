الاتفاق السعودي يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي الاتفاق السعودي، يوم الاثنين، عن إصابة لاعبين بفيروس كورونا بعد الفحوصات الطبية التي أجراها الفريق.

وقال النادي في بيان صحافي: كشف الفحص عن وجود حالتين إيجابيتين، للحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد مُنح على أثرها اللاعبين إجازة مرضية.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم الاثنين على ملعب عبد الله الدبل بالدمام بقيادة المدرب خالد العطوي، تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019-2020.

وقال البيان الصحافي: حرصت إدارة النادي على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة ابتداءً من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، ومن ثم المتابعة بالكشف عن درجة الحرارة وملاحظة أي أعراض جانبية، كما أكدت إدارة النادي على أهمية تطبيق الاحترازات الطبية داخل وخارج المنشأة وفق بروتوكول وزارة الرياضة، وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني، بينما كشف الفحص عن وجود حالتين إيجابيتين للحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد مُنح على أثرها اللاعبين إجازة مرضية.