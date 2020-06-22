لاعبو أهلي جدة يخضعون للفحوصات استعداداً لاستئناف التدريبات

أعلن أهلي جدة، يوم الاثنين، عن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب الأجهزة العاملة بالفريق، وذلك في العيادة الطبية بمقر النادي.

وقال الأهلي في بيان صحافي: جاء ذلك للوقوف على الحالة الصحية والجاهزية البدنية للاعبين، وذلك حسب توجيهات وزارة الرياضة، وضوابط البروتوكول الطبي المتبع قبل بداية التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح النادي أنه تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، تضم كل محموعة 5 لاعبين، حيث خضع جميع اللاعبين إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وفقاً لبرنامج زمني محدد، وأضاف البيان: أجرى اللاعبون تحاليل الدم وقياس الفيتامنيات والأملاح والمعادن ونسبة الدهون والسكريات، وكذلك الأوزان والتركيبة الجسدية ونسبة المياه في الجسم والكتلة العضلية.