رباعي الهلال يصل إلى الرياض لاستئناف التدريبات

وصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي جوفينكو والكوري جانغ هيون سو رباعي الهلال السعودي، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، يوم الثلاثاء إلى الرياض على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين تمهيداً لاستئناف التدريبات قبل عودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وكشفت إدارة الهلال في بيان صحفي يوم يونيو الجاري أن أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، سيبدأون الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، وأن الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق، حدد نهاية الشهر الجاري موعدا مبدئيا لعودة التدريبات، استعدادا لاستئناف المنافسات التي علقت في 13 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، رفع التعليق عن النشاط الرياضي، اعتبارا من 21 يونيو الجاري، على أن تستئناف المسابقات الرياضية بدءا من الرابع من أغسطس المقبل.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني، وتنتظره مواجهة في قبل نهائي كأس الملك أمام أبها.



