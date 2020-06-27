الاتحاد الآسيوي يشيد بعودة منافسات كرة القدم السعودية

أشاد الماليزي داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باكتمال منظومة عودة المسابقات المحلية في السعودية بعد التوقف الاضطراري لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقفت المنافسات الرياضية في السعودية منتصف مارس الماضي وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن وزارة الرياضة تعليق الإيقاف ويؤكد اتحاد كرة القدم استئناف المسابقات ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.



وأوضح ويندسور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" : سعدت كثيرا بعودة الدوري السعودي قريبا وسعدت أيضا بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة في عمل البروتوكول الصحي، وهذا أمر يستحق التقدير.



ومن ناحيته، قال الكوري الجنوبي شين مان غيل، مدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي إن الاتحاد السعودي للعبة استطاع مواجهة أزمة كورونا الطارئة ببراعة . وأضاف: عودة المدربين واللاعبين بهذه الدقة وتطبيق بروتوكول صحي رسمي ورسم خارطة زمنية لدوري مهم وكبير مثل الدوري السعودي يستحق الإشادة والتقدير، ويسهم كذلك في إضفاء قوة فنية لمباريات لفرق بدوري أبطال آسيا وهو ما تنتظره جماهير القارة.