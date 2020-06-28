سوزا بعد إصابته بـ"كورونا": أنا بخير.. وسأعود قريباً

وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة رسالة شكر لكل من دعموه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مؤكداً أنه بخير وسيعود إلى الملاعب قريباً.

ونشر سوزا (31 عاماً) مقطعاً مرئياً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: شكراً لرسائل الدعم التي تلقيتها، أنا بخير وفي منزلي حالياً، وسأعود قريباً.. شكراً لكم.



وكانت شبكة "إسبورتيس.ياهو" البرازيلية قد نشرت خبر إصابة اللاعب الدولي السابق يوم الأحد بفيروس كورونا المستجد، وأنه سيبقى في البرازيل لحين تعافيه من المرض، قبل أن يقوم سوزا بإعادة التغريدة.



وعاد أهلي جدة إلى التدريبات الأسبوع الماضي بعد قرار وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي، وذلك استعداداً لاستئناف الموسم في الرابع من أغسطس المقبل.