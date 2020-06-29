الهلال يمدد عقد كارلوس إدواردو حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة الهلال يوم الاثنين اتفاقها مع لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار نادي الهلال إلى اتفاق الإدارة مع اللاعب البرازيلي (30 عاماً) على تمديد العقد المبرم بين الطرفين والذي ينتهي أواخر الشهر الحالي، حتى نهاية المسابقات المحلية.

وخاض إدواردو مع الهلال 25 مباراة في بطولات الدوري وكأس العالم للأندية وكأس الملك، أحرز خلالها 14 هدفاً وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويلعب إدواردو مع الهلال منذ صيف 2015، وحقق معه كأس السوبر السعودي مرتين، وبطولة الدوري مرتين، بالإضافة إلى كأس الملك، وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل تعرضه إلى إصابة خطيرة في الركبة، بينما استبعده رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال الحالي من القائمة الآسيوية التي حققت اللقب في نوفمبر الماضي.