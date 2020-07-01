الاتحاد السعودي ينافس 4 اتحادات على استضافة كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تلقى طلبات من خمسة اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد الفترة المحددة لإبداء الرغبة باستضافة البطولة، والتي انتهت يوم الثلاثاء، وهي اتحادات السعودية والهند وإيران وقطر وأوزبكستان.

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ العمل مع كل اتحاد وطني، من أجل تقديم وثائق ملف الترشيح بحسب عملية الترشيح الرسمية، علما بأنه سيتم إعلان مستضيف النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية في عام 2021.

وتقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الخمسة، لاهتمامها الكبير بالبطولة، مشددا على أن التنافس الكبير على استضافة كأس آسيا يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها.

وقال الشيخ سلمان: بطولة كأس آسيا تعتبر محطة رئيسية لأبرز المنتخبات والنجوم في قارة آسيا، والأرقام القياسية التي تم تسجيلها في نسخة عام 2019 في الإمارات تهيئ الأساس لتعزيز قيمة ومكانة هذه البطولة، ولا شك لدينا في أن الصين ستضاهي وتتجاوز كل طموحاتنا في عام 2023.