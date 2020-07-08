اتحاد جدة: فهد المولد استلم كافة مستحقاته.. وتصرفه مرفوض

أعلن نادي اتحاد جدة أن فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ترك معسكر الفريق في مدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات.

وأصدر النادي بيانا صحافيا، يوم الثلاثاء، قال خلاله: يود مجلس إدارة الاتحاد أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، وقام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير.

وأضاف البيان: مجلس الإدارة يؤكد للجميع أن يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات، كما يرى، لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غبر اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرا، خصوصا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، لمنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب، موضحا: هناك وسائل عديدة كفلها النظام، يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم، إن وجدت، دون المساس بمصلحة النادي، مع التأكيد على استمرار العمل بكل احترافية، ومعاملة اللاعبين على حد سواء، والالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها.

يشار إلى أن المولد جدد عقده مع الاتحاد إلى 2022 وذلك في مايو 2018، علما بأنه توقف خلال الفترة الماضية بسبب المنشطات، قبل أن يعود إلى التدريبات مؤخرا.