فهد المولد: صبرت وتحملت.. ولا أملك الطاقة

كشف فهد المولد، لاعب اتحاد جدة، التفاصيل التي دعته لترك معسكر الفريق في مدينة أبها، ورد على البيان الذي أصدره النادي ضده، مؤكدا أن لديه مستحقات تجاوزت الـ 20 مليون ريال ولم يستلمها منذ عدة سنوات.

وأصدر اتحاد جدة بيانا يوم الأربعاء يؤكد فيه مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق مطالبا بمستحقات مالية متأخرة، والتي نفاها النادي، مضيفا في بيانه أن مغادرة المعسكر غير مبررة وسيحاسب اللاعب في وقت لاحق.

وقال المولد في رد نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الخميس: لدي مستحقات متأخرة تجاوزت الـ 20 مليون ريال ومنذ عدة سنوات أطالب بها، أنا ابن النادي وكنت أنتظر من الإدارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون عندما لا يستلمون رواتبهم ويرفعون القضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا.

وأضاف: انتظرت سنوات من الوعود التي لا تتوقف وكل مرة أعشم نفسي وأصبرها لعل وعسى، حتى ضاقت عليّ لدرجه لا أحد يتحملها وكل مرة أتلقى وعود الحصول على مستحقاتي، ولم أتقدم بشكوى طوال مسيرتي مع النادي اللي أحبه وأعشقه ولم يخرج أحد من الإدارة للتفاهم حول الأمر وحل الموضوع ودياً، وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الإنساني من الإدارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض، ومتأكد أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الإدارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا علي حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها، وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها.

وبخصوص تعليقه على البيان الذي أصدره النادي بحقه، ذكر: البيان الذي أصدرته الإدارة أحترمه كما أحترم الجميع، ولكن أتمنى أن يحرصوا على حفظ مستحقاتي كما فعلوا مع بعض زملائي اللاعبين، ولم يصدروا بيانا بحقهم، وما زلت أقدر إدارة أنمار الحائلي وأحترم الكيان وجماهيره ولكن إعلاني للرفض بهذه الطريقة يؤكد أنني صبرت عليهم وتحملت كثيرا، وليست لدي طاقة لأتحمل مواعيد لها سنوات والإدارة تعلم كل شيء.

وأكد المولد: أعتبر نفسي وبكل فخر ابن هذا النادي العظيم بتاريخه ورجالاته وجماهيره الغالية على قلبي، فلم أتجرأ يوماً على تقديم شكوى أو مظلمة ضد النادي الذي أعتبره بيتي الثاني ولم أساوم يوماً عليه أو أفضل عروضاً أتيحت لي في أسوأ ظروف الكيان، وليست من أخلاقياتي مفاضلة الاتحاد مع أي ناد آخر مع احترامي للجميع، ولكن مع كل ذلك أود توضيح بعض الأمور والملابسات الأخيرة لأني صاحب الشأن، ومن حق الجماهير علي أن تعرف الحقيقة وتفاصيلها مني شخصياً.