الهلال يتغلب على التعاون ودياً

تغلب الهلال على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في المباراة التي استضافها ملعب نادي الهلال، مساء يوم الاثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق صالح الشهري في الشوط الأول، الذي شارك به مدرب الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، بمحمد الواكد ومدالله العليان ومحمد جحفلي وعلي آل بليهي وأمير كردي وغوستافو كويار، بالإضافة إلى محمد كنو وحمد العبدان وسالم الدوسري وعمر خربين وصالح الشهري.

ويخوض الهلال معسكرا إعداديا في مقر النادي، وكان قد أعلن عن لعب 5 مباريات ودية، أمام التعاون والفيحاء والشعلة وفريقين آخرين سيتم الإعلان عنهما لاحقًا.