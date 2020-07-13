"الاحتراف" تلزم السواط بترك معسكر اتحاد جدة.. والعودة إلى التعاون

كشف نادي التعاون يوم الاثنين أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قراراً يقضي بعودة اللاعب عبدالمجيد السواط إلى تدريبات الفريق، على أن تحال قضية تمديد عقده مع النادي وتوقيعه عقدا جديدا مع اتحاد جدة إلى غرفة فض المنازعات الموسم المقبل.

وتغيب السواط عن تدريبات فريقه في الأيام الماضية قبل أن يصل إلى أبها يوم الاثنين للالتحاق بمعسكر اتحاد جدة الإعدادي، وهو ما اعتبره نادي التعاون في بيان له مخالفاً للأنظمة.

وقالت إدارة نادي التعاون في الخبر المنشور عبر حساب النادي على "تويتر" أنه وبناء على ما رفعته الإدارة حول تغيب اللاعب السواط عن التدريبات، أصدرت لجنة الاختراف قراراً يقضي بترك اللاعب معسكر اتحاد جدة والعودة إلى فريقه والالتزام بالتعميم الصادر من اللجنة حول استكمال الموسم الحالي، كما أكدت لجنة الاحتراف أن النزاع التعاقدي بين الناديين حول توقيع السواط من اختصاص غرفة فض المنازعات الموسم القادم.

وكانت إدارة التعاون قد أعلنت أنها مددت عقد اللاعب حتى يونيو 2021 بموجب بند بالعقد المبرم بينها وبين السواط، فيما وقع معه اتحاد جدة في الشتاء الماضي بعد دخوله الفترة الحرة.