أهلي جدة: سددنا مستحقات دجانيني

أوضح مجلس إدارة نادي أهلي جدة، يوم الاثنين، أنه قام بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بمحترف الفريق الأول لكرة القدم، دجانيني تفاريس، نافيا صحة التقارير التي تحدثت عن تراكم رواتب اللاعب.

وقال الأهلي في بيان صحافي: تؤكد إدارة النادي أنها قامت بدفع مستحقات دجانيني، خلال الفترة الماضية، وأنه لا صحة على الإطلاق لتراكم رواتب للاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي.

وأضاف البيان: توضح الإدارة بأن مستحقات اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص لسداد كافة رواتب ومستحقات اللاعبين.

ولفت الأهلي إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية النظامية اللازمة لحفظ الحقوق التعاقدية مع اللاعب، وكافة اللاعبين المتعاقدين مع النادي.

وكان وكيل اللاعب دجانيني ذكر لـ صحيفة "الرياضية" السعودية أنهم قاموا بفسخ العقد مع الأهلي بسبب الأجور المتأخرة، وأردف: أشعرنا الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بفسخ عقد اللاعب مع الأهلي، وبإمكانه الآن التوقيع مع أي ناد آخر.