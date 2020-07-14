أهلي جدة يستعد للدوري بـ4 مواجهات ودية

أعلن أهلي جدة يوم الثلاثاء خوض الفريق 4 مباريات ودية أولها أمام نادي جدة "درجة أولى" يوم 15 من الشهر الجاري، وآخرها يوم 27 من الشهر ذاته أمام نادي الوحدة.

وسيبدأ أهلي جدة الذي يقوده الصربي فلادان ميلوفيتش مبارياته الودية أمام نادي جدة الذي يحتل المركز السابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 15 يوليو، وعلى ذات الملعب يستقبل العين متصدر دوري الدرجة الأولى يوم 18، ويوم 22 يواجه أحد الذي يحتل المركز الرابع، قبل أن يختتم ودياته بلقاء الوحدة صاحب المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 27 من الشهر الجاري.

ويملك أهلي جدة 37 نقطة وضعته في المركز الرابع، خلف الوحدة الذي يتقدم عليه بنقطتين، وينتظر كذلك مواجهة النصر في نصف نهائي كأس الملك.