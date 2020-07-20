الآسيوي يوافق على طلب الاتحاد السعودي

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي على طلب السماح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وتم تمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل الآسيوية والتي تنتهي بنهاية أغسسطس المقبل.

وكان الاتحاد السعودي طلب من الآسيوي منح الأندية السعودية الاستفادة من اللاعبين الجدد المنتقلين لهم بنهاية الموسم والذين تم تجديد عقودهم مع أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري في التاسع من سبتمبر المقبل، وذلك لمعالجة الأوضاع التي تسببت بها أزمة فيروس كورونا وأدت لتوقف النشاط الكروي القاري والمحلي.

وستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للمشاركة فيما تبقى من مباريات بدوري أبطال آسيا، الذي يستأنف في 14 سبتمبر المقبل.