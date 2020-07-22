الرابطة تطلق بروتوكول مباريات الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن برنامج بروتوكول المباريات ويشمل يوم المباراة ووقت الإحماء قبل اللقاءات والتوزيع داخل المنشأة.

ولا يسمح البروتوكول بتواجد غير المصرح لهم داخل المنشأة، ويسمح للحكام والمسعفين ومنظمي المباريات كلا بحسب موقعه، وعلى المدربين والجهاز الإداري والطبي ومنظمي المباريات والعاملين بالمنشأة ارتداء الكمامات طوال الوقت، بجانب التباعد الاجتماعي الآمن على المقاعد وأرضية الملعب.

وتقرر أن يصل كل فريق في حافلات متعددة، وينبغي تعقيم الحافلات بشكل كامل، على أن يلتزم جميع المشاركين بالإفصاح في حال كان لديهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة والسعال والكحة وفقدان حاسة الشم وضيق في التنفس أو مخالطة حالات مصابة بفايروس كورونا، عند نقاط الفحص قبل الدخول إلى المنشأة واتباع الإجراءات الاحترازية المترتبة على ذلك.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي التقيد بإجراءات التباعد بين اللاعبين في غرف تغيير الملابس، وتجنب الازدحام، وتجنب المصافحة، ويمنع مصافحة اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، مع منع البصق والمضمضة داخل ساحة الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، ومنع تبادل قمصان اللاعبين مع بعضهم البعض، ويسمح بجلوس الجهاز الفني والإداري فقط على مقاعد البدلاء على أن يتواجد لاعبي الاحتياط خلفهم على المدرجات، مع التأكيد على عدم الاحتفال بتسجيل الأهداف.

ويسمح بدخول وسائل الإعلام المصرح لها بحسب التنظيمات الجديدة الاستثنائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي، ويسمح لكل وسيلة إعلامية بمصور واحد فقط ومراسل ميداني في نفس المنطقة.