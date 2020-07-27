أهلي جدة يمدد عقد ياسر المسيليم حتى 2023

مددت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة يوم الاثنين، عقد حارس مرمى الفريق ياسر المسيليم حتى عام 2023م.

وخاض المسيليم (36 عاماً) 20 مباراة مع أهلي جدة خلال الموسم الحالي في بطولات الدوري، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا، تلقى فيها 23 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

وظهر المسيليم مع أهلي جدة في عام 2005 إبان إشراف المدرب الصربي الراحل نيبوشا، وحقق مع الفريق بطولات الدوري، كأس ولي العهد، كأس السوبر، كأس الملك وكأس الأندية الخليجية، كما شارك مع المنتخب السعودي في عدة مناسبات، أبرزها كأس آسيا 2007 عندما حصل على المركز الثاني، وكأس العالم 2018 عندما حمى شباك المنتخب السعودي في مباراة مصر الأخيرة بدور المجموعات وانتصر بها الأول 2-1.

وأمضى المسيليم مسيرته الاحترافية منذ درجة الشباب وصولاً إلى الفريق الأول في صفوف أهلي جدة.