أزمة كورونا تجبر الهلال على الاستمرار بالأطقم الحالية

أعلن نادي الهلال، يوم الاثنين، عن تمديد استخدام الأطقم الحالية لفرق النادي في المسابقات المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية حتى نهاية العام الميلادي الجاري.

وقال الهلال في بيان صحافي: يأتي ذلك بسبب تعطل سلاسل الإمداد من الجهات المنتجة خارج السعودية خلال الفترة الماضية وعدم إمكانية السفر إلى الخارج، من أجل الإشراف المباشر والمعاينة الفعلية لكافة مراحل خطوط الإنتاج، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيتم تدشين الأطقم الجديدة مطلع العام الميلادي المقبل.

وأشار الهلال إلى مواصلة العمل على افتتاح عدد من المتاجر الأرضية، في مقدمتها الفرع الرئيس لمتجر النادي، بالإضافة إلى عدة فروع أخرى، مع العمل على تطوير المتجر الإلكتروني للنادي.