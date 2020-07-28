النصر يخسر ثاني ودياته قبل مواجهة الهلال

خسر النصر يوم الثلاثاء ثاني مبارياته الودية على التوالي، عندما قلب الرائد تخلفه في الشوط الأول بهدف إلى فوز 3-2، وذلك استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من الشهر المقبل.

وسجل للنصر كل من عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى، فيما أحرز أهداف الرائد الكولومبي ماركو بيريز والمغربي محمد فوزير.

وكان النصر قد خسر مباراته الودية الماضية أمام الفتح بنتيجة قوامها ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواجه الفريقان في الدوري هذا الموسم مرتين، فاز فيهما النصر بنتيجة 2-0 والمباراة الأخيرة التي لعبها الفريقان وانتهت 4-1، قبل توقف المسابقات الرياضية السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستعد النصر لخوض مباراة ديربي الرياض أمام الهلال في الخامس من الشهر المقبل، بينما يلعب الرائد أمام ضمك ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.