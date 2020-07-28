النصر يشتري المدة المتبقية من عقد عسيري

أعلن نادي النصر، يوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع إدارة أهلي جدة على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري.

وانتقل عسيري إلى النصر يوم الخميس الماضي لثلاثة أعوام كاملة، بعدما أكمل 4 مواسم في صفوف فريق أهلي جدة، قادما من الاتحاد حينها.

وقال النصر في بيان صحافي: توصلت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت إلى اتفاق مع إدارة الأهلي على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري، ويشكر النصر إدارة النادي الأهلي على التعامل الراقي والاحترافي، وهو ما يعكس العلاقة القوية والمتينة للناديين.