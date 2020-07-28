فهد بن جلوي نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، قرارا بتعيين عضو مجلس إدارة اللجنة مدير العلاقات الدولية الأمير فهد بن جلوي، نائباً لرئيس اللجنة.

ويعد الأمير فهد بن جلوي إحدى الشخصيات الأولمبية السعودية البارزة، حيث بدأ عمله كمستشار قانوني في اللجنة عام 2007، ثم مستشارا للرئيس لشؤون العلاقات الدولية من 2012 حتى 2015، ليتسلم بعد ذلك الإدارة التنفيذية للعلاقات الدولية منذ العام 2017، إضافة لتعيينه عضوا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية منذ عام 2019. كما يرأس الأمير فهد بن جلوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، والاتحاد السعودي للترياثلون، إضافة إلى عضويته في اللجنة العليا لاستراتيجية القطاع الرياضي.

ويحتل الأمير فهد بن جلوي عددا من المناصب الدولية، فهو مستشار رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، وعضو في لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الأولمبية الدولية، ونائب لرئيس الاتحاد الدولي للهجن، وعضو في لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضو في لجنة العلاقات الدولية في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الانوك).

من جهته، ثمن الأمير فهد بن جلوي الثقة الكبيرة التي أولاها إياه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية، معرباً عن اعتزازه بالثقة الغالية.