أغسطس.. بداية علاقة كارلوس إدواردو مع شباك النصر

ستكون مواجهة النصر والهلال في الخامس من أغسطس ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثالث المباريات بين الفريقين في شهر أغسطس، الذي يتذكره الهلاليون بأنه الشهر الذي شهد انطلاقة البرازيلي كارلوس إدواردو، كبير هدافي الفريق من اللاعبين الأجانب عبر التاريخ.

وكان الفريقان قد خاضا آخر لقاءين لهما يوم 11 مارس الماضي حينما اكتسح النصر ضيفه الرائد 4-1، في حين تعادل الهلال أمام مضيفه ضمك 1-1 ليتقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.

وسيقام ديربي الرياض لأول مرة ببطولة الدوري في شهر أغسطس، لم يسبق للفريقين أن التقيا في ذات الشهر في المسابقة، لاسيما وأنه موعد انطلاق موسم المسابقات السعودية، بينما التقيا في كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس السوبر السعودي.

ولعب الهلال والنصر بطولة السوبر السعودي في أغسطس 2015 بالعاصمة البريطانية لندن، والتي فاز الهلال بها بعدما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد في إطلالته الأولى مع الفريق وفي الديربي الأول له.

ومضى إدواردو بعد ذلك بعلاقته مع شباك النصر عندما سجل 4 أهداف أخرى في شباك النصر خلال المباريات التي خاضها في الديربي، وآخرها شهر أكتوبر الماضي، عندما تقدم لفريقه، لكن المغربي عبدالرزاق حمدالله قلب الطاولة لمصلحة الأصفر بتسجيله هدفين في الشوط الثاني.

وأحرز إدواردو هدفه الثاني في شباك النصر عندما التقى الفريقان في دوري المحترفين موسم 2015 – 2016، وعاد البرازيلي لتسجيل اسمه ضمن مسجلي أهداف الفوز الأكبر بالتاريخ بين الفريقين عندما هز شباك النصر في مباراة انتهت 5-1 شهر مايو 2017، وفي ذهاب موسم 2017-2018 سجل إدواردو هدفه الرابع في الشباك الصفراء.



ولعب الفريقان للمرة الأولى في شهر أغسطس، بداية موسم 2005-2006، في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتهى اللقاء هلالياً عن طريق محمد العنبر وأحمد الصويلح.