النصر يصطدم بالهلال في قمة ملتهبة

تتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن مواجهة نارية تجمع النصر بغريمه التقليدي الهلال، في قمة مباريات الجولة 23 "جولة عيدنا عيدين"، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون ديربي العاصمة مختلفاً إذ أن الفريقين يجمعهما هدف واحد وهو البحث عن اللقب الأقرب حتى الآن للهلال، في حين أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للنصر إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في المحافظة على لقبه.

ويدخل النصر المستضيف المباراة وهو يضع النقاط الثلاث نصب عينه حيث إن الفوز ولا غيره سيقلص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الهلال إلى 3 نقاط فقط مع أفضلية المواجهات المباشرة له عقب فوزه ذهاباً 2-1.

وخاض النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا 4 مباريات ودية استعداداً لاستئناف الدوري حيث فاز على الشعلة 1-صفر، وفاز على الدرعية 2-1 وخسر من الفتح 3-1 وخسر من الرائد 3-2.

وفي المقابل يتطلع الهلال إلى حصد 3 نقاط ستقربه كثيراً من حسم اللقب لصالحه حيث سيزيد الفارق إلى 9 نقاط مع تبقي 7 جولات، إذ يدخل الروماني رزافان لوتشيسكو اللقاء بكامل لاعبيه باستثناء اللاعب عبدالله عطيف حيث لا يزال الأول يواصل برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي.

وخاض لاعبو الهلال معسكراً مغلقاً بالنادي خاض من خلاله 5 مباريات ودية حيث انتصر على التعاون 1-صفر وعلى الطائي 2-صفر، وعلى الفيحاء 3-صفر وعلى الرياض 4-صفر وتعادل أمام الشعلة 2-2.

ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم حيث لم يعرف طعم الخسارة في 14 مباراة على التوالي حيث كانت آخر خسارة له أمام النصر في المرحلة الثامنة وهي الوحيدة له هذا الموسم حتى الآن.