ممر شرفي لرجال الأمن والصحة في الدوري السعودي

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الإعلام، بإقامة ممر شرفي لرجال الصحة والأمن، وبمشاركة الحكام ولاعبي الأندية في جميع مباريات الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق، يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الرياضة في بيان صحافي: "يأتي ذلك تقديرا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية".

وأضاف البيان أن الأمر يأتي أيضا "تجسيدا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة وكافة إداراتها وقطاعاتها، تقديرا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، والتي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية".