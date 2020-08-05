الوحدة يتعرض لخسارة ثقيلة أمام الشباب

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه الوحدة 3-صفر، في جولة "عيدنا عيدين" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي انتظر حتى الدقيقة 34 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول بقدم لاعبه البرازيلي سيبا عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الشباب أفضليته في الشوط الأول وتمكن مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+1 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب فرض سيطرته ونجح مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب عند الدقيقة 67 بعدما أكمل تمريرة زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا بقدمه في شباك الوحدة.

وازدادت صعوبة المباراة على الوحدة بعد طرد مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز عند الدقيقة 76، في حين أن السنغالي الفريد ندياي حصل على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 88 بعد ضربه لاعب الوحدة وليد باخشوين بدون كرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 39 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.