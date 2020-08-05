حسين هادي: اللياقة مشكلة للاعبين.. وموسى سيزعج الهلال

أكد مهاجم النصر السابق حسين هادي صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال والتي ستقام يوم الأربعاء ضمن منافسات جولة "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن فترة الإيقاف الطويلة ستجعل الأمور الفنية معقدة في اللقاء.

وقال لـ"العربية.نت": الأمور ستكون صعبة على كلا الفريقين بسبب التوقف الطويل والذي تجاوز 4 شهور وهو ما سيجعل المستوى الفني غامضاً بسبب لياقة اللاعبين بعد فترة التوقف والحمل الأكبر سيكون عليهم في المباراة من ناحية توزيع الجهد في المباراة.

وأضاف: اللاعبون أمام محك قوي في المباريات المتبقية فاللاعب الذكي الذي حافظ على لياقته وعلى وزنه خلال فترة التوقف سينجح في مساعدة فريقه في المباريات بعكس اللاعبين الذين لم يهتموا بأنفسهم خلال فترة التوقف سيجدون صعوبة في خوض المباريات.

وحول وضع فريقه الفني قبل مواجهة الهلال المفصلية قال: الهلال قريب بشكل كبير من اللقب وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للنصر إذا ما أراد ابقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب، وكما ذكرت سابقاً صعب التوقع بسبب فترة التوقف ولا نعلم حتى الآن عن لياقة اللاعبين وكل شيء سيتضح بعد بداية المباراة.

وأضاف: النصر مميز في استخدام السرعة والضغط حاصة من الجهة اليسرى بتواجد المهاجم النيجيري أحمد موسى والذي يعد من أبرز اللاعبين الذين يجيدون التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث إنه في حال كان في يومه سيشكل ازعاج كبير على دفاع الهلال بمساندة عبدالرحمن العبيد وجوليانو وحمدالله.

وحول احتمالية غياب المدافع البرازيلي مايكون، ذكر : بصراحه الاتحاد السعودي لم يوفق في قضية انتهاء عقود اللاعبين الأجانب حيث إن قبل بداية الدوري أكد بأنه سيقف مع جميع الأندية في حال انتهاء عقود لاعبيهم الأجانب ولم نشاهده يتدخل في موضوع البرازيلي مايكون وايضاً مهاجم التعاون توامبا.

وانتقد مهاجم النصر السابق قرار اتحاد القدم بفرض عزل على اللاعبين القادمين من الخارج: كنت أتمنى أن يطبق الاتحاد السعودي النظام على الجميع، حيث شاهدنا يطالب بفرض العزل على اللاعب مايكون في حين أن مدرب الشباب وصل وقاد تدريب الفريق بعد يوم واحد ومن ثم تم حذف الخبر والصور، بالاضافة الى لاعب الهلال كاريو غاب لمدة شهر بسبب إصابته بفيروس كورونا وعاد منذ أسبوع واحد فقط وهناك أكثر من لاعب لم يطبق الحظر.