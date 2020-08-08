مدرب أبها الأفضل في الدوري السعودي لشهر مارس

فاز التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب أبها والبرازيلي لويز غوستافو لاعب الفيصلي والجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق، بأفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس.

وأقيمت الجولات 21 و22 و23، حيث أقيمت الجولتان 21 و22 قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ 23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في آخر يوليو الماضي عن إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30.