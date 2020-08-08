3 آلاف يوم والاتحاد لا يعرف الفوز أمام الأهلي

مر 3054 يوماً منذ آخر فوزٍ لاتحاد جدة أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري، وتحديداً منذ شهر أبريل 2012 عندما فاز بهدف مهاجمه السابق نايف هزازي، وهي الهزيمة التي كلفت الأهلي لقب المسابقة بعدما فاز بها الشباب في الجولىة الأخيرة.

وسجّل الأهلي رقماً مميزاً من خلال سلسلة عدم الخسارة أمام غريمه التقليدي الاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، حيث وصل للمباراة رقم 15 حيث انتهت آخر مبارياتهما بفوزه 2-1 في الدور الأول لهذا الموسم.

ولم يكتف الأهلاويون في التفوق على غريمهم التقليدي بل كانت بعض المواجهات مقرونة بنتائج كبيرة مثل مباراتهما في الموسم قبل الماضي حينما تفوق 4-1 وأيضاً فاز بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي، في حين شهدت آخر 3 مباريات لهما فوزا وحيدا للأهلي في ذهاب الموسم الماضي والتعادل في مباراتين.

ويعتبر التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد المقال في الموسم الماضي هو الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على الأهلي في السنوات الأخيرة وكان ذلك حينما تغلب عليه 3-2 في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد في نسختها الأخيرة التي أقيمت عام 2017.

وتعلق الجماهير الاتحادية آمالاً كبيرة على المهاجم فهد المولد العائد من الإيقاف لمدة عام كامل بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات.