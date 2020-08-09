النصر يبحث عن تعويض خسارة الديربي بنقاط أبها

يبحث النصر عن استعادة توازنه بعد خسارته مباراة ديربي الرياض حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها يوم الاثنين في الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الشباب لتعميق جراح التعاون، وفي الرس يأمل الحزم في تحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر حينما يستضيف الجريح العدالة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث النصر عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام أبها المميز، بعد أيام من تلقيه خسارةً ثقيلة أمام جاره الهلال في المرحلة الماضية حينما خسر 4-1 ليبتعد بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد تأكد مشاركة مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا والذي لم يشارك في لقاء الهلال بسبب خضوعه للحجر الصحي.

ويأمل النصر في التمسك ببصيص الأمل، إذ إن الفوز سيجعله في المنافسة حتى لو كانت صعبة في حين أن الخسارة قد تحسم اللقب لصالح الهلال.

وفي المقابل يتطلع أبها لمواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها برفقة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي الحائز على جائزة أفضل مدرب لشهر مارس، بعدما حقق الفريق فوزاً ثميناً أمام اتحاد جدة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن.

الشباب والتعاون

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان يسعى الشباب لمواصلة انطلاقته والاقتراب أكثر من المركز الرابع المؤهل آسيوياً حينما يستضيف التعاون الجريح.

وحقق الشباب فوزاً كبيراً أمام مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم الى المركز السابع.

وفي المقابل يبحث التعاون عن إيقاف نزيف النقاط والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المرحلة الماضية حينما خسر أمام مضيفه الفيصلي ليتراجع الى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

الحزم والعدالة

وفي الرس يأمل الحزم في الفوز على ضيفه العدالة ليبتعد عن مناطق الخطر القريبة منه.

وقدّم الحزم أداءً جيداً في المباراة السابقة أمام مضيفه أهلي جدة على الرغم من خسارته 4-2 ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة.

وفي المقابل ستكون مهمة العدالة صعبة للغاية إذا ما أراد البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يقبع بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.