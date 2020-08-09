الهلال يتطلع للاقتراب من اللقب عبر بوابة الفتح

يتطلع الهلال للاقتراب خطوةً كبيرة من تحقيق اللقب حينما يستضيف الفتح يوم الاثنين في المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، يتطلع الهلال للاقتراب أكثر من اللقب حينما يستضيف الفتح، بعدما حقق فوزاً كاسحاً في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي النصر بأربعة أهداف مقابل هدف ليبتعد عنه بفارق 9 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ7 مراحل.

ويأمل الروماني رزافان لوتشيسكو في أن يحقق فريقه فوزا سيجعله أقرب من أي وقتٍ مضى للتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية كونه مطالبا بتحقيق الفوز أو الخروج على الأقل بنقطة تساهم في إبقاء حظوظه في البقاء موسماً آخر في دوري المحترفين.

ونجح الفتح بتحقيق فوز مهم أمام ضيفه الفيحاء 2-صفر ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليبقى في المركز 14 بفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز 13.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين شهر أكتوبر الماضي 6 أهداف، بعدما تعادل الفريقان 3-3، إذ أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفاً من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع لينقذ فريقه من الخسارة.