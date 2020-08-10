أحمد موسى يكسر نحساً امتد 16 شهراً

تمكن أحمد موسى، جناح نادي النصر، من فك نحس امتد معه لمدة 16 شهرا في منافسات الدوري السعودي، وذلك بعدما سجل في مرمى أبها، يوم الاثنين.

وانتصر النصر على أبها بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع 24 من مسابقة الدوري، وتمكن الدولي النيجيري أحمد موسى من إحراز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما أحرز للنصر الهدف الثاني.

وكان آخر هدف سجله صاحب الـ "27 عاما" بالدوري قبل قرابة الـ 16 شهرا، وتحديدا في لقاء فريقه ضد الفتح، خلال موسم 2018-2019 ضمن الجولة 28، في 18 أبريل 2019، سجل حينها أحمد موسى هدفين في اللقاء الذي انتهى بخماسية دون مقابل.

وعلق مهاجم النيجيري على عودته إلى التسجيل في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء أبها، قائلا: دخلت في تحد خلال الفترة الماضية من أجل تقديم أفضل أداء، إذ أسعى دوما إلى إرضاء جماهير النصر والإدارة، وتمكنت من مساعدة زملائي في اللقاء، عبر التسجيل والتسبب في ركلة جزاء لمصلحة فريقي.

وتعد ثاني أطول فترة يغيب فيها أحمد موسى عن التهديف خلال مسابقة الدوري في مسيرته الاحترافية، بعد التي امتدت لنحو 18 شهرا كانت عقب انتقاله من ليستر سيتي الإنجليزي إلى سيسكا موسكو الروسي.

يذكر أن لاعب منتخب نيجيريا غاب عن 5 مباريات للنصر في انطلاقة الدوري بسبب الإصابة، بعد مشاركته في أول جولتين.