كاريلي.. عاشر مدرب اتحادي يسقط في الديربي

لم يتمكن 10 مدربين تولوا قيادة فريق الاتحاد من فك عقدة الغريم التقليدي الأهلي في مباريات الديربي ضمن منافسات الدوري منذ قرابة الثمانية أعوام.

ويعتبر راؤول كانيدا آخر مدرب تمكن من تحقيق الفوز للاتحاد على الأهلي في الديربي ضمن مسابقة الدوري، وذلك في موسم 2011-2012 بالدور الثاني، وذلك بهدف دون مقابل أحرزه نايف هزازي.

وبعدها توالت سلسلة النتائج السلبية ولم تتوقف في الدوري، وصولا إلى مباراة يوم الأحد، التي خسرها الاتحاد بهدفين لهدف ضمن الجولة 24 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

علما بأن الاتحاد تمكن من تحقيق انتصارين بعد ذلك على الأهلي بعد الفوز الذي حققه المدرب الإسباني كانيدا، ولكن ليس ضمن منافسات الدوري، بل في دوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد.

ففي أكتوبر 2012، فاز الاتحاد على الأهلي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف عن طريق نايف هزازي، قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدفين دون مقابل، المباراتان كانتا تحت قيادة كانيدا، الذي خسر أيضا المباراة التالية في الدوري لموسم 2012-2013، بنتيجة 3-1، ومن ثم تعادل ضد أهلي جدة 1-1 في المرحلة الثانية.

وفي الموسم التالي، قاد الإسباني بينات سان جوزيه الاتحاد في ديربي جدة، وتعادل بدون أهداف في المباراة الأولى، ثم تولى الأوروغوياني خوان فيرسيري مسؤولية الفريق في مباراة الدور الثاني، وخسرها أيضا الاتحاد 2-1، إلى جانب مباراتي نصف نهائي كأس الملك، اللتين انهزم فيهما الاتحاد تحت إشراف المدرب السعودي خالد القروني بنتيجة 2-1 و3-2.

وتمكن الاتحاد في موسم 2014-2015، من الخروج بنقطتين، بالتعادل في مباراتي الديربي بنتيجة هدف لمثله ضمن مسابقة الدوري، وكان يتولى حينها المسؤولية الفنية الروماني فيكتور بيتوركا.

وشهد الموسم التالي إقامة ثلاثة لقاءات بين الغريمين، خسرها الاتحاد جميعها، الأولى في الدوري بثلاثية نظيفة مع المدرب الروماني لاسزلو بولوني ضمن منافسات الدوري، والثانية كانت في نصف نهائي كأس الملك بهدف دون رد، وعاد بعدها بيتوركا لقيادة الاتحاد، والذي خسر الديربي مجددا في المرحلة الثانية للدوري بنتيجة 4-2.

وفي 2016-2017، تجدد اللقاء بين الفريقين ثلاث مرات أيضا، انتهت مباراة الدور الأول في الدوري بالتعادل 1-1، وكان يدرب الاتحاد حينها البرتغالي جوزيه غوميز، ثم تمكن التشيلي خوسيه لويس سييرا من إقصاء أهلي جدة من كأس ولي العهد، عندما قاد الاتحاد للفوز بنتيجة 3-2، لكنه تلقى هزيمة قاسية وبرباعية لهدف في الدور الثاني للدوري، قبل أن يخسر سييرا مع الاتحاد مباراة الدور الأول أمام الأهلي في الموسم التالي بثلاثية دون مقابل، ثم تعادل مع أهلي جدة سلبيا في مباراة الدوري الثانية.

ولم ينجح الكرواتي سلافين بيليتش في مباراة الديربي أيضا، عندما خسر 3-1 أمام الأهلي في الدور الأول ضمن منافسات الدوري بالموسم الماضي، وشهدت مباراة الدور الثاني عودة سييرا إلى تدريب الاتحاد والذي تمكن من التعادل بهدف لمثله مع الأهلي.

وتوالت سلسلة النتائج السلبية للاتحاد في الديربي، إذ خسر مباراتي الموسم الحالي، الأولى بهدفين لهدف مع المدرب السعودي محمد العبدلي، والثانية بذات النتيجة مع البرازيلي فابيو كاريلي.