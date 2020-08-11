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الاتحاد السعودي يمدد عقد سعد الشهري 4 أعوام

المصدر: العربية.نت
الشهري إلى جانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
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مدد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد المدرب سعد الشهري 4 أعوام مقبلة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى، تستهدف الوصول إلى أولمبياد باريس صيف 2024.

ووقع الشهري عقده الجديد مع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، وحضور خالد بن مقرن المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية، كما تم مناقشة البرنامج الزمني لإعداد المنتخب السعودي للمشاركة في أولمبياد طوكيو شهر يوليو المقبل.

واستطاع الشهري أن يقود المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ 1996، بعدما حصل على المركز الثاني في نهائيات كأس آسبا تحت 23 عاماً التي أقيمت في تايلاند مطلع العام الجاري.

كلمات دالّة

#سعد الشهري, #باريس 2024, #الاتحاد السعودي, #طوكيو 2020

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