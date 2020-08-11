بجزائيتي غوميز.. الهلال يبتعد في الصدارة

واصل الهلال مسلسل انتصاراته واقترب من حسم اللقب عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الفتح 2-1، في ختام المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي كاد لاعبه محمد كنّو أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية الإيطالي سباستيان جوفينكو وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 38 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من افتتاح التسجيل للهلال عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المدافع ياسر الشهراني.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس حبيب الوطيان الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تغير أداء الفتح بعدما فرض سيطرته ونجح بتسجيل هدف التعادل والذي تكفل به مهاجم الهلال غوميز الذي حول عرضية النرويجي ويكهايم برأسه في مرمى فريقه.

وواصل الفتح هجومه وأهدر لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله ويكهايم ليخترق دفاع الهلال ويسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 82 فرصة محققة للفتح حينما حصل على ركلة جزاء ليتصدى لها المغربي مروان سعدان ويسددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 87 حصل الهلال على ركلة جزاء ليتصدى لها الفرنسي غوميز ويضعها في شباك الحارس حبيب الوطيان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الفتح على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز 14.