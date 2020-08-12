سيرجيو ريكاردو: الاتحاد بلا قائد.. ومشكلته في الإدارة والأجانب

رأى البرازيلي سيرجيو ريكاردو، اللاعب السابق لاتحاد جدة، أن مشكلة الفريق الحالية تتمثل في عدم وجود قائد للفريق، لافتا إلى أن معاناة الاتحاد في مؤخرة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تتحمله إدارة النادي بسبب سوء اختيار الأجانب.

وقال اللاعب الذي تواجد في صفوف الاتحاد خلال 2001 إلى 2005 لـ"العربية.نت": لا يوجد قائد في صفوف الفريق، سابقا كان هناك محمد نور، قائد يملك قوة كبيرة ويدعم اللاعبين ويجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم، لكن حاليا ليس هناك من يقوم بهذا الدور.

وأضاف: أرى أن المشكلة الأساسية التي جعلت الفريق يعاني تتمثل في سوء العملية الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع الأجانب، تحدثت في السنة الماضية مع إدارة الفريق وقلت وجهة نظري حول عدة أسماء كان يفاوضهم الاتحاد، لكن الإدارة لم تسمع وجهة نظري وتعاقدت معهم وفشلوا بعد ذلك.

وواصل سيرجيو ريكاردو: قلت لهم السنة الماضية إذا لم يغيروا طريقة تعاقداتهم مع الأجانب لن يخرج الفريق من أزمته، لأنه يجب أن تتعاقد مع لاعبين جائعين، وليس جلب صفقات بالملايين، الفريق يمكن أن يهبط إلى الدرجة الأولى بسبب هذا التخبط.

وحول رأيه في اللاعبين المحليين الموجودين في صفوف الاتحاد، ذكر: هم ليسوا من ذات نوعية اللاعبين السابقين لاتحاد جدة بطبيعة الحال، لكنهم جيدون، إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في أنهم يلعبون مع سبعة محترفين لا يشكلون الإضافة المطلوبة منهم، يلعب منهم ثلاثة أو أربعة أجانب في كل مباراة، مما جعل الفريق يعاني في مراكز هامة، الأسماء المحلية جيدة لكن العلة في الأجانب، هم لا يساعدونهم، وأرى أن لاعبا مثل كارلوس إدواردو يمكن أن يساعد الاتحاد مستقبلا.

وأردف: مثل الصربي بريوفيتش الذي صرف عليه الاتحاد الملايين لكنه لم ينجح في فرض نفسه، على الإدارة جلب لاعبين تحت الـ 25 عاما وليس فوق الثلاثين، وبشأن رومارينيو أرى أنه جيد، لكنه يفتقر إلى القوة والسرعة وهي متطلب رئيسي في الدوري السعودي، كما أنه ليس مهاجما صريحا ويتم الدفع به داخل الصندوق رغم ذلك.

وتطرق البرازيلي الذي لعب لعدة أندية سعودية مثل الأهلي والهلال والرائد، إلى المدرب فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد جدة، وقال: هو مدرب مميز، رأينا ما قدمه مع الوحدة سابقا، أعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، لكن المشكلة في الدوري السعودي إذا لم تفز ستتم إقالتك، ثلاث مباريات كفيلة بطردك خارج النادي، لأن الجماهير لا تصبر.