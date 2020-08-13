الاتحاد يبحث عن طوق النجاة من الهبوط أمام الاتفاق

يبحث اتحاد جدة عن طوق نجاة والابتعاد من شبح الهبوط، حينما يستضيف الاتفاق المنتشي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يسعى الشباب إلى مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، وفي بريدة يتطلع الحزم لإيقاف مسلسل الخسائر حينما يواجه مضيفه الرائد، وفي الأحساء يأمل الفتح في إبقاء حظوظه قائمة في البقاء حينما يستضيف أبها، في افتتاح المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" سيكون الاتحاد مطالباً بتحقيق 3 نقاط إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط، حينما يستضيف الاتفاق المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

وتواصلت معاناة الاتحاد بعد استئناف الدوري حينما تلقى خسارتين متتاليتين أمام أبها وغريمه التقليدي الأهلي ليبقى الفريق في المركز 13 برصيد 23 نقطة.

واشتعلت المنافسة في مناطق المؤخرة والتي ستشمل 6 فرق خاصة بعد فوز فريقي ضمك والعدالة في المرحلة السابقة ليبقيا حظوظهما قائمة في البقاء بالتنافس مع فرق الفتح والاتحاد والحزم والفيحاء حيث يفصل متذيل الترتيب العدالة 7 نقاط فقط عن الفيحاء صاحب المركز 11.

وكان آخر فوز للاتحاد يعود إلى شهر فبراير الماضي حينما اكتسح الشباب 5-1 في المرحلة 20 التي كانت قبل فترة التوقف بسبب حائحة كورونا.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في استغلال ظروف مضيفه وتحقيق الانتصار الرابع توالياً حيث فاز في آخر 3 مراحل على الشباب والعدالة والفيحاء ليرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدماً الى المركز الثامن وبفارق 5 نقاط عن الوحدة الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء الجريح.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً بعد استئناف الدوري عقب فوزه على فريقي الوحدة والاتفاق في المرحلتين السابقتين 3-صفر و 1-صفر على التوالي.

وأنعش الشباب آماله في الحصول على أحد المراكز المؤهله لدوري أبطال آسيا بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق نقطتين عن الوحدة الرابع.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن إيقاف مسلسل الخسائر وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفتح صاحب المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع الحزم لتضميد جراحه والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يواجه مضيفه الرائد.

وتلقى الحزم خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام أهلي جدة والعدالة ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن العدالة متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الرائد لمواصلة حصد النقاط والاقتراب أكثر من المركز الرابع المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا.

وقدّم الرائد أداءً جيداً بعد استئناف الدوري عقب فوزه على ضمك بثلاثية نظيفة وتعادله أمام الوحدة سلبياً ليرفع رصيده الى 36 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح إلى استعادة توازنه حينما يستضيف أبها.

وقدّم الفتح الباحث عن الهروب من الهبوط أداءً جيداً بعد استئناف الدوري عقب فوزه أمام الفيحاء وخسارته بصعوبة أمام مضيفه الهلال المتصدر 2-1 في المرحلة السابقة.

وأصبحت حظوظ الفتح كبيرة في البقاء حيث يحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الحزم صاحب المركز 12.

وفي المقابل يأمل أبها في تعويض خسارته في المرحلة السابقة والعودة لسكة الانتصارات لتحسين مركزه.

وعلى الرغم من تلقي أبها الخسارة من أمام ضيفه النصر في المرحلة السابقة إلا أنه بعيد عن مناطق الهبوط حيث يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الفتح صاحب المركز 14.