الهلال يسعى للاقتراب من اللقب عبر بوابة العدالة

يتطلع الهلال للاقتراب خطوة كبيرة نحو اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة، بالمواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يبحث وصيفه النصر عن إبقاء حظوظه قائمة في الحصول على اللقب حينما يستضيف الوحدة الجريح، وفي المجمعة يأمل أهلي جدة في مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الفيصلي، وفي القصيم يسعى التعاون لتضميد جراحه حينما يستضيف ضمك في ختام المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لتحقيق فوزٍ يقربه خطوةً كبيرة من اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة.

ونجح الهلال في المحافظة على سلسلة انتصاراته المتتالية بعد استئناف الدوري لينجح في توسيع الفارق بينه وبين وصيفه وغريمه التقليدي النصر إلى 9 نقاط.

ويحتاج الهلال إلى جمع 9 نقاط من مبارياته الـ6 المتبقية والتي ستعني حصوله على لقب الدوري رسمياً.

وفي المقابل يبحث العدالة عن تحقيق نتيجةٍ ايجابية تُبقي حظوظه قائمة في البقاء موسماً آخر في الدوري.

ونجح العدالة في استعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام مضيفه الحزم 2-1 ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يبحث النصر عن إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يستضيف الوحدة الجريح.

ونجح النصر في استعادة نغمة الانتصارات حينما فاز على مضيفه أبها 2-صفر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني.

وفي المقابل ستكون مهمة الوحدة صعبة للغاية حيث عانى الفريق من تراجع النتائج في المراحل الأخيرة حيث أصبح مهدداً بفقدان المركز الرابع المؤهل آسيوياً.

وفشل الوحدة في تحقيق أي انتصار منذ استئناف الدوري عقب خسارته أمام ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة وتعادله أمام ضيفه الرائد سلبياً ليبقى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يأمل أهلي جدة في مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفيصلي.

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً بعد استئناف المسابقة بعدما حقق فوزين متتاليين أمام ضيفه الحزم 4-2 وأمام غريمه التقليدي الاتحاد 2-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة لينفرد بالمركز الثالث.

وفي المقابل يدخل الفيصلي اللقاء وعينه على المركز الرابع المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا والذي يأمل الفريق في المشاركة لأول مرة في تاريخه.

وكان الفيصلي قد فرّط بالحصول على المركز الرابع في المرحلة السابقة حينما خسر من أمام مضيفه ضمك 2-1 ليبقى في المركز الخامس برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لتضميد جراحه حينما يستضيف ضمك المنتشي.

وقدّم التعاون أداءً سيئاً بعد استئناف الدوري حينما خسر أمام مضيفيه الفيصلي والشباب ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وفي المقابل يتطلع ضمك لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزا ثميناً أمام ضيفه الفيصلي في المرحلة السابقة 2-1 لينعش آماله في البقاء حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز قبل الأخير.